Los concursantes de 'Secret Story' han tenido la oportunidad de "resolver sus cuentas pendientes" durante una última gala en la que han repasado su concurso. Uno de los grandes protagonistas ha sido el ganador del reality, Rafa, que ha tenido la oportunidad para aclarar cómo se encuentra su relación con Adrián después de los grandes conflictos que protagonizaron dentro de la casa. Una situación que ha creado un momento incómodo y que ha provocado que Carlos Sobera decida intervenir.

Todo ha surgido después de repasar las peleas que ambos concursantes tuvieron dentro de la casa de los secretos. Unos conflictos que Rafa ha reconocido que se produjeron al principio y que ya han conseguido solucionar, algo que Adrián ha confirmado. Sin embargo, cuando el ganador de la casa de los secretos iba a explicar cómo se había producido su acercamiento fuera de 'Secret Story', Carmen le ha interrumpido para aclarar algo que había sucedido antes.

Tras su intervención, el presentador ha decidido darle paso a Marta, algo que ha provocado que Rafa decida interrumpirle para aclarar que él no había terminado de decir todo lo que quería. "No he podido explicar lo que ha pasado después, no he dicho lo que quería decir de Adrián... ¡quiero hablar!", ha insistido Rafa. Sin embargo, Carlos Sobera la ha indicado que tendría que esperar a que Marta terminase de hablar. "Eso lo tienes que discutir con tu pareja que es la que te ha interrumpido", ha bromeado asegurándole que luego tendría la oportunidad de aclarar lo que quisiera.

Un argumento que no terminó de convencerle del todo. "Pues ahora no quiero hablar de Adrián, hablaré de otras cosas pero de él no", ha seguido reiterando sin dejar hablar a Marta. Una actitud que ha provocado que el presentador decidiese intervenir. "Que se lo he pedido yo, ¡cállate ya Rafa!", le ha indicado dejándole claro que si ella estaba hablando era porque él le había dado paso.

Una incómoda situación que el presentador ha conseguido solventar asegurándole al ganador de 'Secret Story' que podría hablar de Adrián a la vuelta de publicidad. "Ya hemos conseguido relajarnos y estamos más calmados, ¿verdad Rafa?", le ha preguntado al volver. Una pregunta a la que él ha respondido de manera afirmativa desvelando qué pensaba de Adrián tras salir de la casa de los secretos. "Le he podido entender mucho más y ya sé por qué actúa así", ha reconocido.

¿Qué pensó al saber que estaba entre los finalistas de 'Secret Stoy'?

Por otro lado, el ganador no ha dudado en desvelar qué fue lo primero que pensó al escuchar que Carlos Sobera anunciaban que la final se decidiría entre Marta y él. "Yo pensaba… como gane Marta.. no me jodas", ha desvelado mientras Marta escuchaba atentamente y mostraba su indignación. "Lo siento pero es la verdad, pensé... gana un mueble, gana un mueble", ha seguido recalcando. Unas palabras que han sorprendido al presentador que le ha asegurado que eso podría decir más de él que de Marta.

Además, Rafa no ha dudado en reconocer que él se cree un justo ganador, y es que siente que en la casa de los secretos se le ha podido ver en todas las situaciones y mostrando todas sus facetas.

