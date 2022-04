Luca Onestini ha reaparecido después de que Cristina Porta decidiese romper su silencio y contar qué ocurrió cuando él confirmó que habían puesto fin a su relación. La periodista no ha dudado en desvelar la gran locura de amor que realizó por el italiano, aunque no tuvo el final que ella esperaba. Ahora, tras estas declaraciones, el hermano de Gianmarco ha vuelto a aparecer en televisión para enviar un importante mensaje a los finalistas de 'Secret Story'.

El italiano, como primer ganador de 'Secret Story' en España no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje a través de un vídeo a los finalistas para dejarles claro qué es lo más importante. Tras desearles mucha suerte, el ex de Cristina Porta ha asegurado que lo principal que deben hacer es disfrutar de su gran noche, y es que es un día muy especial.

Telecinco

Además, ha dejado claro que, en su opinión, lo importante no es el premio sino todas las experiencias que han vivido a lo largo de los meses que han estado dentro de la casa de los secretos. "Las emociones que habéis vivido se van a quedar para siempre aquí, en el corazón", ha indicado el italiano. Sin duda, unas bonitas palabras con las que ha dejado ver lo mucho que a él le marcó esa experiencia, y es que tiene claro que nada de lo vivido podrá olvidarlo.

Sin duda, con una de las personas que más emociones vivió dentro de la casa fue con Cristina Porta. Sin embargo, no ha querido hacer ninguna mención sobre ella, y es que parece que ya no queda nada de esa gran historia de amor que vivieron dentro del concurso. Muy positivo y sonriente, Luca Onestini ha reaparecido ahora con la intención de transmitirle a los finalistas toda su energía.

