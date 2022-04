Los jefes de campaña de los finalistas se han ido de 'Secret Story'. Sin embargo, antes de marcharse Marta y Cora han tenido la oportunidad de protagonizar un cara a cara para decirse todo lo que piensan la una de la otra. Lo cierto es que la concursante ya dejó claro que había sentido celos de la relación que su compañera tenía con Adrián, y es que Cora ya reconoció en el pasado que se había sentido atraída por él. Una situación que parecían haber dejado zanjada antes de que ella tuviese que abandonar la casa de los secretos. Sin embargo, parece que no fue del todo así.

Cora ha explicado que al salir descubrió un vídeo en el que Marta reconocía en el Cubo que le había dolido descubrir que ella le había dado dos puntos, pensando que lo había hecho para que fuese la expulsada y poder estar más con Adrián. "No la veo claro, no lo entendí. Me he dado cuenta que pensaba que era súper clara y no", ha confesado, algo que no ha dudado en decirle también a Marta a la cara. De hecho, ha desvelado que para ella el ganador debería ser Adrián, y en caso de no poder, le gustaría que fuese Rafa antes que la teniente alcalde.

Por su parte, la pareja de Adrián le ha dejado claro que esas declaraciones las hizo antes de solucionar sus problemas. Además, ha indicado que si en un primer momento no reconoció cuáles eran sus verdaderos sentimientos por el concursante era porque ni ella misma lo sabía. "No he sido clara ni conmigo misma", le ha confesado. Un argumento que parece no haber terminado de convencer a Cora.

La ex concursante ha dejado claro que no cree que vaya a tener relación fuera con Marta, y es que no considera que sea su amiga. "Cuando entré sentí que Carlos o Marta podría haber salido antes que yo", ha indicado. Por su parte, la finalista no le cierra las puertas a su compañera y reconoce que a ella no le importaría seguir manteniendo el contacto porque siente que ya está todo solucionado.

De esta forma, parece que Cora ha dejado claro antes de su nueva salida que no quiere mantener ningún tipo de relación con Marta, confesando que tampoco le pareció justo que ella fuese la que ganase el juego de las esferas. "Me alegro por ella pero creo que me lo merecía", ha explicado. Pese a todo, han terminado despidiéndose con un abrazo y dejando claro que han dejado todas sus diferencias zanjadas.

