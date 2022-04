Carmen y Rafa han reaparecido juntos después de que él terminase proclamándose ganador de 'Secret Story'. La pareja ha tenido la oportunidad de explicar cómo se encuentra su relación después de haber podido pasar tiempo fuera de la casa de los secretos. Ambos han reaparecido en en programa especial que han realizado para solucionar las 'cuentas pendientes' reconociendo que están muy bien, y es que parece que este tiempo sin cámaras les ha servido para afianzar mejor su amor.

La pareja ha reconocido que han pasado un tiempo en Albacete juntos con otros compañeros del programa como Nissy y Álvaro. Ambos han reconocido que están muy felices y es que tiene claro que quieren que esta relación sea mucho más duradera. Ahora, tienen pensado continuar con los planes de futuro que ya desvelaron que harían durante su reencuentro en la casa de los secretos. "De momento queremos viajar mucho, luego yo tendré que irme a Badajoz a hacer unos exámenes", ha explicado Carmen.

Telecinco

Por su parte, Rafa ha detallado que esos viajes serán a Albacete y Córdoba, donde ambos tienen a su familia. Al parecer, durante este tiempo fuera no se han separado y han compartido numerosos momentos de complicidad que han provocado que ella todavía sienta más atracción por su pareja. "Hemos estado pegados sin separarnos", ha reconocido visiblemente feliz.

Marta y Adrián presumen de amor

Otra de las parejas que más ha dado de qué hablar ha sido la de Marta y Adrián. Ambos han desvelado en el plató de 'Secret Story' que siguen juntos y que ahora se encuentran mejor que nunca. Los ex concursantes han preferido no dar muchos detalles aunque han asegurado que tienen planeados varios viajes que esperan poder hacer pronto.

Telecinco

"No me he dormido estos días, Carlos", le ha aclarado Marta haciendo referencia a su gran secreto, donde aseguraba que se podía dormir si se aburría en el sexo Una frase con la que ha querido dejar claro que ya han conseguido tener ese momento íntimo que ella tanto pedía intentando convencer a su pareja de tener una hora sin cámaras. Unas declaraciones con las que dejan claro que, pese a las críticas que han recibido, ellos siguen adelante con su historia de amor.

