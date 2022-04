El 'zasca' de Carlos Sobera a Rafa en 'Secret Story'

¿Estaba la última gala de 'Secret Story' grabada? Eso es lo que algunos han pesado tras ver la publicación que ha compartido Carlos Sobera en sus redes sociales momentos antes de que comenzase a emitirse 'Secret Story: cuentas pendientes'. Durante esta gala, el ganador del concurso y los finalistas han podido hablar sobre algunos de los problemas que tuvieron dentro de la casa de los secretos y desvelar cómo se encuentran después de haber estado unos días fuera.

Sin embargo, la publicación de Carlos Sobera ha despistado a todos. El presentador ha compartido en su cuenta de 'Instagram' una fotografía en la que aparece en un entorno muy veraniego con una piscina, palmeras y mar de fondo. Una instantánea en la que aparece con gorra y camiseta de manga corta y donde se le puede ver muy relajado. "Feliz Semana Santa a todos", ha escrito en dicha publicación generando la sospecha de algunos usuarios que no han dudado en preguntarle cuándo ha comenzado sus vacaciones.

El presentador ha respondido asegurando que las comenzaba "mañana". Una afirmación que contrastaba también con la instantánea que subía su pareja Patricia Santamarina a sus 'stories' y en la que también se le podía ver relajada en la playa. Además, durante la gala se han hecho una serie de comentarios que han creado grandes sospechas entre los espectadores.

La primera de ellas ha tenido que ver con la broma que le ha hecho Carlos Sobera a Rafa sobre su atuendo, recriminándole que fuese vestido igual que en la final. Además, al ser preguntado por cómo había estado con Carmen durante los cinco días que lleva fuera de la casa de los secretos el ganador ha sembrado la duda con su respuesta. "Bueno cinco días tampoco...pero eso no se puede decir, ¿no?". Unas declaraciones que han sembrado más dudas.

Sin duda, una actitud extraña que sumada a los diferentes comentarios surgidos durante la gala han hecho que los espectadores sospechen que el programa podría haberse grabado días antes. Sea como sea, lo cierto es que Carlos Sobera se va a tomar ahora unos días de descanso antes de volver al trabajo con la nueva edición de 'Supervivientes'. Una merecida desconexión que parece que va a intentar aprovechar al máximo.

