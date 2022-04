Kiko Matamoros recibe una gran sorpresa antes de su participación en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros es sin duda el fichaje estrella de 'Supervivientes 2022' y nadie se lo discute. Esta a punto de que comience el reality y los concursantes están preparándose para una de las experiencias más intensas. Los nervios y las ganas de la aventura están entremezclados, y es que se podría decir que es uno de los concursos más duros de la televisión. A pesar de todas las dificultades que tiene el programa, Kiko Matamoros se atreve a más y le ha "retado" a la organización algo que nunca se habría visto antes.

"Despidiéndome del tabaco para siempre", escribía el padre de Laura Matamoros fumándose en la playa su último cigarro tras muchos años. ¡Una cosa menos para ir a tope en la isla! Y a parte de este gran paso, el colaborador de 'Sálvame' quiere hacer otro gran reto: "Pedí que quería hacer el salto más alto de todas las ediciones y batir un récord", desvelaba orgulloso en 'Viva la vida'.

"Me han dicho que eso no me lo pueden asegurar porque depende de las circunstancias climatológicas. Así que si no es eso intentaré que no sea la estancia más corta", explicaba el colaborador de 'Sálvame'. Quizás la organización llegue a un acuerdo con el concursante, pero de momento no creemos que se haga su sueño realidad, ya que la organización del programa no pueden jugársela a que Kiko sufra un accidente y se ponga en peligro su vida y el concurso.

El padre de Diego Matamoros va a Honduras con muchísimas fuerzas, pero para tenerlas todas consigo, el colaborador ha querido llevarse un pedacito de su vida a la isla. "Os voy a echar a todos mucho de menos, pero os llevo encima @ohmyclubmadrid" escribía en su Instagram Matamoros mostrando su nuevo tatuaje.





