Hay relaciones en el mundo de las celebrities que siempre nos llamarán la atención, como que Omar Montes se lleve divinamente con Victoria Federica, o cuando de repente Malú y Albert Rivera contaron que eran pareja. Y ahora hemos vuelto a flipar, porque dos personas que aparentemente no tienen mucho en común, son amigos desde hace décadas: David Valldeperas -ex director de 'Sálvame'- y Àngel Llàcer -cantante, actor, profesor de interpretación y jurado en 'Tu cara me suena'-.

Ni siquiera el hecho de haber hecho carreras diferentes en dos canales de televisión que son competencia ha impedido que ambos forjen su amistad, y ahora hemos visto lo mucho que se quieren gracias a una escapada 'sorpresa', que ha dejado de serlo cuando David Valldeperas ha publicado una foto en su cuenta de Instagram de los dos de lo más sonrientes:

Junto a la foto, en plena naturaleza, David ha confesado que Àngel es el hombre al que lleva 'enganchado' 22 años después de conocerse cuando le hizo un casting en el año 2000, y desde entonces se han ido conociendo y han forjado una amistad que dura hasta hoy.

Ninguno de los dos ha entrado en detalles sobre si, en esos 22 años, ha pasado algo más entre ellos, pero el respeto y la amistad ha prevalecido por encima de todo: Ángel confesó en una reciente entrevista que lleva 6 años con su pareja y está la mar de a gusto y feliz aunque no piensa casarse, mientras que la última ex pareja conocida de Valldeperas ha sido el artista Xoan Viqueira. En los últimos meses, se le ha relacionado con Miquel Valls, también periodista de Telecinco.

