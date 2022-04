Antonio David Flores ha sido el personaje más buscado estos días. El ex guardia civil lleva varios días desaparecido desde que su ex novia, Marta Riesco, rompiera con él en directo desde el plató de 'Ya son las ocho'. Un silencio que no solo mantiene con los periodistas sino también con su entorno. Según Rocío Flores, su padre se ha aislado de todo el mundo y no quiere hablar con nadie, especialmente con su ex novia a quien no le coge el teléfono, una separación que ha afectado a la periodista, que ha decidido tomarse unos días libres esta Semana Santa para tomar distancia de todo.

Ante esta situación, los reporteros a pie de calle han accedido al ex guardia civil. "Lleváis nueve días en la puerta de mi casa, no es normal, ni en Semana Santa me dejáis. Me vais a hacer preguntas, no voy a responder", respondía Antonio David al periodista en un primer momento aunque parece que cambió de opinión rápidamente.

Gtres

En sus primeras declaraciones, Antonio David confesaba que no le sentaba mal que le preguntaran, pero que era él quien quería preguntar: "Yo entiendo que a ti te siente mal que no te conteste, pero lo que quiero es haceros preguntas sobre este tema". A pesar del tono amable, el ex guardia civil no ha querido responder a las preguntas de los compañeros aunque sí ha dado la cara por primera vez, con un sonrisa en los labios entendiendo, eso sí, la labor de las periodistas que se encontraban en la puerta de su casa.

