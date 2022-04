Gtres Los hermanos Martínez de Irujo, Eugenia y Cayetano, coincidieron en las calles de Sevilla con sus respectivas parejas, Narcis Rebollo y Mirjan.

Gtres Tras ello, Cayetano Martínez de Irujo ha coincidido con Genoveva Casanova para acudir con sus hijos, Luis y Amina, a presentarle su devoción al Cristo.

Gtres Eugenia Martínez de Irujo no ha faltado al Cristo de los Gitanos de Sevilla, de la que es devota, y de camino a la cual ha visto a su hija, Tana Rivera, quien se encuentra muy feliz con su novio.

Gtres Y es que minutos antes, acompañada de su novio, se había cruzado con el que fuera su marido, Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes. Un encuentro cariñoso que ha demostrado la buena sintonía que hay entre ambas familias.

Gtres Y es que Fran Rivera se ha mostrado abierto y amigable con todos aquellos con los que se ha cruzado, no solo en el Cristo de los Gitanos sino también en la Esperanza de Triana, a la que acudía a ver al día siguiente.

Gtres Disfrutando del ambiente de la Semana Santa también se encontraba Pastora Vega, que ha posado para los fotógrafos que se encontraban en las calles de Sevilla.

Gtres Para poder ver bien a los pasos de Semana Santa en procesión, los balcones son el punto más cotizado. Aquí podemos ver el balcón de la familia Aznar donde hemos podido ver al ex presidente, José María Aznar junto a sus tres hijos, y Eugenia Silva y Rosauro Varó.

Gtres El periodista Carlos Herrera tampoco se ha querido perder la cita con la Semana Santa y le hemos podido ver en los alrededores de la Esperanza de Triana.

Gtres También en las calles de Sevilla se encontraba Raquel Revuelta, quien ha disfrutado de una nueva Semana Santa de la que ha asegurado que tenía muchas ganas.

Gtres Una elegante Casilda Ybarra, la prometida de 'El Litri', ha disfrutado también de las calles de Sevilla, ya más despejadas.

Gtres Entre los baloncesto no han faltado dos de las caras más conocidas del ocio malagueño, Humbertus Hohenlohe y Simona Gandolfi, a los que también vimos entre los invitados a la boda del primo de Tamara Falcó.

