Sofía Cristo tiene ganas de formar una familia. O al menos los tenía cuando hace apenas unos meses confirmó que quería ser madre junto a su amigo Luis Rollán. Ambos estaban de acuerdo y empezarían los trámites cuento antes. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que la DJ se replanté todo y finalmente haya desechado la posibilidad de crear una familia junto a su amigo. "Yo lo sigo teniendo en mente, no se me va", explica la joven que hablaba con Kiko Hernández de cómo fue su procedimiento para ser padre por gestación subrogada: "Son muchos trámites, mucho sufrimiento... hasta dolor, y con unas ilusiones tremendas".

“El problema son más miedos míos, e inseguridades porque nos teníamos que hacer pareja de hecho y no es tan fácil. Si fuéramos pareja real y hetero sería mucho más fácil, pero por no ser pareja de hecho nos ponen muchos impedimentos”, explicaba Sofía quien, además, confesaba que no tiene claro si dar este gran paso "con un amigo o sola". Todo esto después de haberlo confirmado en un Deluxe.

La DJ explicó que no se trataba de una decisión de la noche a la mañana, sino que había muchos factores que estuvieron hablando y debatiendo para, finalmente, descartar esta opción: "Nosotros ya nos habíamos echado para atrás en silencio hace mucho tiempo". De hecho, ya había retrasado sus planes de vida al entrar en 'Secret Story'.

En cuanto al papel de Luis Rollán en este proceso, Sofía aclaró que "a Luis yo le amo con toda mi alma, es mi mejor amigo pero al final yo aquí tengo que mirar por mi porque aquí cada pelo se lame su rabo", ya que, al fin y al cabo ella sería la que se quedara embarazada y sufriera el proceso de hormonación para ello. "Yo estoy sola", explica. Una decisión que su amigo entendió: "Se lo ha tomado bien porque es mi amigo y lo que hace es acompañarte y entenderte en cada vez momento de tu vida, si es un amigo de verdad, y ese es Luis".

