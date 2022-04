Parece que el 2022, por fin, trae cosas bonitas para Lucía Rivera. La joven modelo, que confesó hace unas semanas que sufría depresión, ha anunciado a bombo y platillo que está enamorada, y lo ha hecho sin decir nada, tan sólo mostrando unas fotos en sus redes sociales acompañada de su nuevo amor. Se trata de un joven asturiano, concretamente de Luanco, que responde al nombre de Ignacio Méndez-Navia Fernández, aunque él prefiere que le llamen sencillamente Nacho. Tiene 24 años recién cumplidos y, con sus ojos y su sonrisa, ha conseguido encandilar a la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero.

Lucía Rivera Instagram

Ha sido la propia Lucía, hace sólo unos meses confesaba que estaba enamorada sólo de su trabajo, la que ahora no ha tenido problema en sacar a la luz las fotos de su último viaje a Asturias, un lugar que para ella es símbolo de paz y tranquilidad y que le gusta mucho visitar, y ahora tiene una razón más para volver, ya que allí se encuentra su nuevo amor, porque Nacho, además de vivir, juega como mediocentro en el Real Sporting de Gijón, en el que empezó a jugar en 2018 y ha ampliado su contrato hasta 2025.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tan unidos están que, para Lucía, Asturias ya es 'Casa', tal y como ha puesto en uno de sus últimos posts de Instagram, donde se pueden ver varios detalles de sus últimas vacaciones allí, o una imagen de ella siendo besada en la mejilla por un misterioso chico, que ahora se ha sabido que es Nacho.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, parece que Nacho ya está totalmente integrado con la familia de ella, y es que en sus redes sociales estos días también hemos podido ver una foto de él sentado junto al hermano pequeño de Lucía, Martín, durante un desayuno. Por otro lado, la pareja ha sido menos cuidados mostrando su relación en las historias de Instagram, mientras que en su perfil aún no se han decidido por postear su primera foto oficial...

Lucía Rivera Instagram

Lucía Rivera Instagram

Lucía Rivera Instagram

Desde aquí nos alegramos mucho por ellos y ojalá que les dure mucho la relación. ¡Hacen una gran pareja de guapos!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io