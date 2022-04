Elsa Anka está en un momento muy dulce. La presentadora ha recibido una gran noticia en las últimas semanas por parte de su hija, Lidia Torrent, que anunciaba a finales de marzo que estaba embarazada de su novio, Jaime Astrain. Una nueva fase en su vida que ha le ha hecho replantearse muchas cosas y es que ya no será solo "madre" sino que pasará a ser "abuela", una palabra que suena mucho más potente y que cada mujer enfrenta de una forma diferente. Pero, ¿cómo ha enfrentado Elsa esta palabra?

La presentadora ha acudido a un photocall en el que ha atendido a los periodistas y ha confesado en qué punto se encuentra después de conocer la noticia del embarazo de su hija, y nos lo ha contado con todos los detalles en el vídeo que hay sobre este artículo. ¡Dale al play para conocerlo!



Y es que, a Elsa, a quien comparan mucho con su hija, le ha costado digerir la noticia que ya en su momento la sorprendió, dejándola unos segundos en shock debido a que se trata de la primera nieta que tendrá la familia Torrent. Por ello, la periodista confesaba que, cuando se lo contó su hija en persona, no daba crédito, y le costó unos segundos reaccionar y digerir todo lo que esto conllevaba.

La popular presentadora está involucrada con la llegada del bebé yendo incluso a hacer compras con su hija y su yerno. "Definición de felicidad absoluta", aseguraba en esta imagen que compartía hace unos días después de haber ido de compras con la pareja. Ahora solo nos queda una pregunta en el aire: ¿Cómo será Elsa como abuela?

