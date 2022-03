Los síntomas que indican que puedes estar embarazada

Todo lo que debes saber sobre el peso del bebé: qué es normal, cuánto debe engordar al mes...

Lidia Torrent y Jaime Astrain están de enhorabuena. La pareja van a ser papás de su primer hijo y no pueden estar más ilusionados. La pareja comenzó a salir tras la ruptura de la camarera de 'First Dates' con Matías Roure y ahora su relación se va a consolidar mucho más con la llegada del bebé. "No nos lo hemos planteado todavía, estamos disfrutando pero con otras prioridades. El día de mañana, quién sabe", explicaba la camarera de 'First Dates' sobre aumentar la familia. Pues el día de mañana ha llegado y la pareja está deseando verle la carita al nuevo miembro.





Instagram

La noticia la ha anunciado el exfutbolista a través de su Instagram y lo ha hecho de la forma más entrañable. La pareja aparece mostrando la ecografía de su bebé y sus caras lo dicen todo. "Bebé a bordo", escribía sin necesitar poner nada más para reflejar la felicidad que sienten en estos momentos.

Muchos rostros conocidos han sido los que han reaccionado a la gran noticia, y es que en estos momentos de miedos, incertidumbres tras salid de una pandemia, el nacimiento de un bebé es una nueva ilusión.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io