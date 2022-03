Kiko Matamoros se rodea de quienes le apoyarán en 'Supervivientes'

La participación de Kiko Matamoros en 'Supervivientes' está más que confirmada. El colaborador de televisión irá al reality de supervivencia en su próxima edición. Y con su entrada se barajaba la posibilidad de que lo hiciese también su exmujer, Makoke. Sin embargo, Matamoros no estaría dispuesto a coincidir con la madre de su hija Anita en el reality. Y así lo hizo saber. Ahora, Makoke ha confirmado el veto de Kiko Matamoros en su participación en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Viva la vida' ha reconocido en su programa que antes de su polémico viaje a México se pusieron en contacto con ella para ofrecerle formar parte del programa, a su vuelta le confirmaron que finalmente su participación en el reality había sido anulada.

“Me sentía fuerte, era el momento. Estaba casi que me lo daban por hecho. Me fui a México y al aterrizar me dijeron que al final nada. Me imaginaba que si me he caído del casting es porque Kiko no ha querido”.

Eso sí, Makoke confiesa que Kiko “falta a la verdad” a la hora de hablar de ella, porque “yo no tengo ningún rencor ni rencilla hacia él. Yo si tengo que coincidir con él, coincido. Jamás le he puesto una orden de alejamiento, me la ofrecieron y la decliné porque yo no le tengo miedo físico a Kiko, es absurdo. Eso está por escrito, te lo puedo traer”.

Makoke cree que es la única manera que Kiko Matamoros tiene ya para hacerle daño y es vetarla en este tipo de programas, aunque tiende puentes a una posible reconciliación: "ojalá llegáramos a un entendimiento, si hemos convivido durante veinte años”.

Hablando de vetos, el nuevo colaborador de 'Viva la vida', Sergio Pérez preguntaba a Makoke si ella vetó a Diego Matamoros para ‘GH VIP’ y la colaboradora ha reconocido que sí. “Habían pasado solo dos meses de su separación de Kiko y aunque su relación con su exmarido en esos momentos era buena. Yo dije que si él iba, yo no iba, no le veté, supongo que es lo mismo que ha hecho él ahora, pero han pasado tres años y hay que evolucionar”.



¿Cómo es su situación económica?

Mucho se ha hablado de la situación económica de Makoke, llegando a decir que está casi arruinada. Ella admite que está pasando un mal momento económico. Aunque gracias a su trabajo en redes sociales, la ayuda de sus amigos... intenta seguir manteniendo su elevado tren de vida.

