Alejandra Rubio ha sorprendido a sus seguidores sacando a la luz uno de sus talentos más desconocidos. La hija de Terelu Campos ha demostrado tener diversas facetas que ha ido mostrando a lo largo de los años haciendo que podamos verle como 'influencer', colaboradora de televisión o modelo. Ahora, ha presumido de una de sus caras más ocultas: la de pintora. La nieta de María Teresa Campos ha querido mostrar uno de sus cuadros por una buena causa.

A través de sus 'stories' de Instagram, Alejandra Rubio ha anunciado que ha cedido uno de sus cuadros a 'Sonrisas de Bombay' para que lo subasten. Una iniciativa que tiene un gran objetivo. "Me hace muchísima ilusión porque todos los beneficios van para Ucrania", ha explicado animando a sus seguidores a que participasen.

En concreto, se trata de un óleo sobre lienzo firmado por ella. Un cuadro en el que se puede ver una mujer sentada agarrándose las piernas y la cabeza. De esta forma, la colaboradora ha querido utilizar una de sus facetas más desconocidas para un fin benéfico, algo que le hace una especial ilusión y con la que ha querido aportar su granito de arena para poder ayudar a los ucranianos.

Sin duda, una gran causa en la que también han participado otros famosos como Luis Suárez, que ha decidido subastar sus zapatillas; Rozalén, con su disco y libro firmado; un vestido de Ana Duato; o un top de Chenoa.

Una gran iniciativa con la que ha aprovechado uno de sus grandes talentos para una buena causa. Esta no es la primera vez que la colaboradora saca a a luz su lado más solidario, y es que hace un tiempo terminó emocionando a su madre al lanzar un pañuelo para colaborar en la lucha contra el cáncer de mama. Un gran gesto que hizo que su madre se sintiese muy orgullosa.

