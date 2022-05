Enrique del Pozo es actor y colaborador televisivo pero si por algo que se le reconoce aún a día de hoy es por haber sido uno de los integrantes del célebre dúo 'Enrique y Ana'. Su huella con éxitos como 'Super disco chino' o 'Mi amigo Félix' sigue perdurando en el tiempo a pesar de que Ana se marchara de la formación en 1983 para emprender su carrera en la ingeniería informática. Sus letras han marcado una generación por lo que no es de extrañar que más de 40 años después de la disolución del dueto, se busque seguir hablando de ellos.

Esto fue justo lo que ocurrió durante su visita al 'Viernes Deluxe' donde acudió para defender a su chico, Rubén Sánchez, quien ha sido el primer expulsado de 'Supervivientes'. Durante su intervención se le preguntó por su trayectoria y a Jorge Javier Vázquez le resultó imposible no preguntarle por el mítico dúo: "Una curiosidad. Sé que ella ha optado por desaparecer, pero ¿sabes dónde está Ana?".



"Hace treinta y pico años que no nos vemos, pero no fue por nada malo", confesaba el artista. En su intervención aprovechó para lanzar un mensaje tajante a quienes utilizan este dúo para criticarle: "Hay como una especie de obsesión de utilizarse para hablar de mí con desprecio cuando se hizo un trabajo maravilloso. Me siento enormemente orgulloso. Soy el de Enrique y Ana y el del Cocoguagua, y me siento muy orgulloso de ello. Pero los que utilizan eso para faltarme el respeto se la faltan a una generación", defendió.

El cantante aprovechó para echar la vista atrás y recordar aquel dúo con cariño puesto que, asegura, "no tuvimos problemas, como otros grupos de la época". "Nos trataron muy bien porque yo siempre lo tuve muy claro y porque el presidente de la compañía, José Luis Gil, fue un muy serio. Yo sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, con Parchís, pero en nuestro caso no pasó. Sobre todo yo estaba ahí para ser una persona honesta, como también estaba la madre de Ana, que era una persona muy honesta". De hecho, Enrique aprovechó para defender el papel necesario que realizó Ana Shivers en el dueto.

A pesar del orgullo que le supone formar parte de este dúo, Enrique del Pozo, que volvía el año pasado a la televisión, reivindicó que este no ha sido el único éxito de su carrera y es que un año después de disolverse el dúo, Enrique retomó su carrera en solitario grabando 16 discos llegando a actuar con Rocío Durcal o Vicky Larraz.

