Y por fin llegó el gran día. Después de dos años en blanco, Sevilla vuelve a acoger su gran evento anual: la Feria de Abril, aunque en esta ocasión, el tradicional 'alumbrao' y la noche del 'pescaíto' ha tenido lugar el mismo 30 de abril por lo que se celebrará prácticamnte en su integridad en el mes de mayo. Una espera que ha valido ampliamente la pena. "Tenía muchas ganas", ha declarado María José Suárez a los periodistas esta misma noche de inauguración en la que su caseta ha sido el punto de encuentro para multitud de amigos y famosos.

Muy bien acompañada de su pareja, Álvaro Muñoz Escassi -quien vestía un elegante traje-, la diseñadora ha elegido un vestido de su propia colección en aguamarina para lucir durante toda la velada. Un vestido de manga larga y falda larga fruncido en la cadera con un estampado con motivos de naturaleza en tonos dorados.

Entre los asistentes se encontraban Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío. Mientras Vicky apostaba por un vestido en negro ajustado a la cintura combinado con una chaqueta de smoking, su hermana lucía un modelo Quika en verde ajustado con escote asimétrico y una vistosa manga abullonada.

Vicky también estaba muy acompañada, en concreto por su hija Alba Díaz quien, pasadas las doce de la noche aprovechó que ya era domingo para felicitar el día a su madre. Un detalle que ha confesado María del Monte, quien acudió a esta gran cita después de haber superado la COVID. Así las pudimos ver disfrutando juntas y muy abrazadas haciéndose una fotografía para sus redes sociales.

Alba eligió para la ocasión un traje de pantalón y chaqueta en blanco y unos zapatos de tacón en dorado, un detalle del que más tarde se arrepintió en su perfil de Instagram: "La próxima vez vengo en VANS", escribía.

La noche estuvo marcada, sin duda, por el encendido de las luces de la feria. Y es que aunque ya se encontraban en el interior de la caseta disfrutando de la fiesta, todos los presentes salieron a las puertas, móviles en mano, para ver cómo se realizaba el encendido oficial de las más de 25.000 bombillas que iluminan la portada, inspirada en el edificio del Hotel Alfonso XII para homenajear al viajero, ya que coincide con el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

