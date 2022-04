María del Monte se encuentra confinada. Después de dos años esquivando el coronavirus, la cantante se ha hecho las pruebas PCR antes de acudir a la cita que tenía programada con 'Viernes Deluxe' y ha dado positivo, teniendo que dar plantón al programa: "Soy humana y el bicho ha venido a visitarme", aseguraba en una conexión telefónica en la que explicaba que tenía muchas ganas de estar en el plató para poder hablar, tranquila y pausadamente, sobre su nuevo disco, que saldrá a la venta en mayo. El primero después de 14 años sin entrar en un estudio de grabación.

"En una conversación que tuvimos al inicio de la pandemia, te dije que sabía lo que no quería que se quedara de esta pandemia: el miedo; bueno pues yo he tenido miedo. No sé si fue premonitorio", ha asegurado la artista. "Quiero que esto pase por mí de puntillas y que sea solo como un resfriadito", ha añadido.

Sin embargo no ha podido ser, aunque del Monte ha asegurado a Jorge Javier Vázquez en varias ocasiones que "tengo entendido que nos veremos pronto", de hecho ya la han emplazado al programa del 6 de mayo. Pero no era al único al que la cantante tiene cariño de los que estaban sentados en el plató anoche. Entre ellos también estaba su ahijada, Isa Pi, con quien se iba a reencontrar después de años sin verse. Aunque ha tenido unas bonitas palabras que la han emocionado.

En tono más jocoso, Jorge Javier le ha hecho una pregunta a María del Monte que la ha descuadrado por completo a la cantante: "¿Cuándo vas a ir a Supervivientes?", a lo que la artista, tras salir de su asombro contestaba: "Cuando sea mayor". Una frase que despertó la carcajada de todo el público. "Entonces te queda mucho", apuntaba el presentador que la despedía deseándole una pronta recuperación.



