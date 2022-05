Toñi Moreno sufre un problema de salud desde que tuvo a su pequeña

Toñi Moreno tiene un nuevo proyecto entre manos que tiene que ver con la tele. En Telecinco, la andaluza se ha hecho un hueco para presentar este próximo viernes 6 de mayo 'Déjate querer', un programa donde ha tenido la gran oportunidad de entrevistar a Nacho Palau por primera vez en televisión. La presentadora está de los más entusiasmada con su nuevo trabajo y asistía al programa 'Ya es mediodía' para presentarlo de manera oficial. Todo parecía perfecto pero la andaluza tenía que salir del plató por motivos de salud.

Toñi Moreno hacía una pequeña presencia en la sección 'Fresh', pero la intervención era corta porque la presentadora tenía que acudir al médico. Marc Calderó, el encargado de presentar el programa mientras Sonsoles Ónega se recupera del covid, le ofrecía a la andaluza quedarse toda la sección y ella se disculpaba, ya que por un problema de rodilla tenía que acudir al médico.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde que dio a luz a su pequeña Lola, Toñi Moreno sufre problemas de huesos: "Me voy corriendo al doctor Villamor por la rodilla. Después del parto me he quedado sin calcio y con la edad que tengo no puedo ni subir escaleras", explicaba. Cada embarazo es un mundo y muchas son las mujeres que tardan en recuperarse. Pese a esas dificultades, Toñi no se pierde ni una. Esta feria de abril ha acudido feliz con su hija Lola y es la primera vez de la pequeña, ya que nació en pleno confinamiento y no le había sido posible traerla antes.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io