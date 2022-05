Almudena Cid parece haber vuelto a recuperar la sonrisa. La exgimnasta ha terminado estos días la temporada de teatro con su obra 'Una historia de amor' con Loreto Mauleón, Aura Garrido y Félix Gómez, y ha aprovechado para tomarse una pequeñas y merecidas vacaciones. Bastante relajada, ha cogido un avión rumbo a Ibiza arropada por una gran amigo, Paul Duvide, regidor de la obra de teatro, con el que ha creado una estrecha amistad.

Ambos han viajado a la isla Pitusa donde la exgimnasta ha vuelto a sonreír ampliamente para el objetivo de la cámara de su compañero. A través de sus redes sociales, los dos han compartido lo bien que se encuentra, al menos aparentemente, la ex gimnasta. Sonriente, con un bikini en tonos rosas y unas gafas de sol, la actriz aparece en la playa ibicenca disfrutando de los primeros rayos de sol de la época primaveral.

Además, ha aprovechado para salir a cenar por el puerto de Ibiza donde ha lucido un mono en negro con tirante fino y escote en corazón. Un look con el que también ha posado risueña mostrando que poco a poco está superando el divorcio con Christian Gálvez que ha firmado recientemente. Un duro varapalo, su ruptura, que ha hecho que la gimnasta tenga que refugiarse en el teatro primero y ahora en sus amigos más allegados y la lectura. De hecho, en estos días aprovechará para leer un significativo libro: 'La senda del reposo'. Se trata de un manual de autoayuda escrito por el gurú Jeff Foster, que invita a los lectores a descubrir "el valor necesario para amarlo todo", a través de ciento setenta y siete migas de pan. "La valentía no es la fuerza bruta ni la ausencia de miedo, sino la voluntad de volver a sentirte como un niño pequeño, de dudar de todo, y, después, volver a ponerte en pie. Todo está bien. Reposa", reza la sinopsis. Y es que, Almudena ha pasado de "vivir a sobrevivir", tal y como ha confesado ella misma.

