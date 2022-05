Jesús Mariñas falleció el pasado 10 de mayo en Madrid dejando huérfano al mundo de la prensa del corazón. Desde entonces son infinitos los homenajes que compañeros de profesión han compartido en sus redes sociales, recordando anécdotas con Mariñas y llorando su muerte. De Toñi Moreno a Sandra Barneda pasando por Ana Rosa Quintana, que reapareció en Twitter para despedir al periodista. Una de las más emotivas ha sido la publicada por Gustavo González, al desvelar que Jesús -con el que mantenía una gran amistad- estuvo presente en su boda con María Lapieda, de una forma muy especial. Gustavo llevó uno calcetines rosas regalo del periodista gallego y aquí está la prueba.

Minutos después de enterarse de la trágica noticia, el paparazzi compartió en su Instagram una foto en la que aparece con Mariñas, en la casa del periodista y junto a ella comenta: "El sábado en mi boda, vestí unos calcetines rosas que me regalaste la última vez que te visité en tu casa. Casualidad o caprichosa causalidad. Me encanta pensar que fue un pequeño homenaje. Mi queridísimo, respetado y Jesús Mariñas fue, es y será un referente. Nuestro maestro. Trabajador incansable, osado y con un dardo siempre preparado. Ácido, salado y dulce, según las circunstancias pero siempre brillante. No te has ido, amigo, queda tu escuela, tu impronta, eres historia viva y eterna del periodismo de sociedad. Ya te añoramos. Que la tierra te sea leve".

Mariñas era un apasionado de su trabajo, pero también de la moda. Le encantaban las camisas de flores y coloridas y tenía una gran colección de calcetines, que le encantaba lucir por muy llamativos que fuesen. A esa colección pertenece ese par rosa que Gustavo llevó en su boda.

