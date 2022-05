Con más de 300 mil seguidores en sus redes sociales, Camila Rojas ha dado el salto a la familia internacional en los últimos meses después de haberse estrenado como una de las principales protagonistas de Pasión de gavilanes 2, Muriel Caballero. La secuela del éxito internacional aterrizó hace unos meses en España dándonos a conocer a esta actriz colombiana que ha generado una gran expectación por lo que ha visitado nuestro país para promocionar la telenovela, acudiendo incluso a los Premios Platino, con una gran elegancia por lo que no hemos podido resistirnos a incluirla en nuestro 'Gente con estilo', pues siempre lo demuestra.

Así la colombiana se ha confesado en el 'Test de los famosos' de DIEZ MINUTOS. Un test en el que hemos comprobado que tiene mucho en común con su personaje, incluido el gusto por los hombres, y hemos sabido qué tiene que tener un hombre para que pueda enamorarla, algo que seguramente compartimos muchas. Descúbrelo con detalle en el vídeo que hay sobre este artículo. ¡Dale al play!

Nacida en Colombia, Camila reside actualmente en México adonde volverá para continuar trabajando después de la gira que está haciendo por España y Grecia para promocionar la segunda temporada de la telenovela. Muy discreta con su vida personal, la joven de 31 años está viviendo un momento muy dulce de su carrera. Después de años dedicados a su carrera, le ha llegado el papel de su vida y es que se ha confesado en varias ocasiones auténtica fan de la primera temporada de Pasión de gavilanes, un universo del que ahora forma parte con su personaje: "Me siento en un sueño y no quiero despertar".

