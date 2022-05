Joaquín Prat ha sido el protagonista del último 'Planeta Calleja' de la temporada. El programa se grabó hace unas semanas en las islas Azores y el presentador ya advirtió en varias ocasiones que Jesús Calleja había sacado muchas cosas que llevaba dentro y se había abierto hablando de su vida personal, cosa que rara vez hace. El presentador de 'El programa de Ana Rosa' ha hablado de Ana Rosa Quintana -a la que considera su "hermana mayor"-, y de su reciente separación de Yolanda Bravo, madre de su hijo. Aunque él afirma que no tiene un hijo, sino 4, ya que Yolanda tenía tres hijos cuando se conocieron y él también los considera suyos.

Joaquín, que hace poco lanzó un piropo a Anabel Pantoja, y Jesús han disfrutado de rutas en bicicleta, saltado desde cascadas, baños en aguas termales y visto ballenas bajo el agua. Momentos en los que también han mantenido una relajada conversación. "Ha sido muy curioso, porque yo te llamé y no tardaste ni cinco minutos en decir que sí. ¿Cómo ha sido esto?", quiso saber Jesús Calleja. El presentador de 'El programa de AR' le contestó con sinceridad: "Necesitaba desconectar un poco. Estoy en un momento de mi vida de muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y con un desafío personal todavía mayor, que al final es el que importa". Calleja explicó que este "desafío personal" se debía a que Joaquín se había separado recientemente de Yolanda Bravo.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo, en una imagen de archivo. Gtres

"Bueno, son cosas que pasan en la vida. Yo no quería, bueno, nadie quiere. Pero te llevas un aprendizaje y lo llevas al presente y al futuro. Estoy empezando a sentirme cómodo con ello", confesó Joaquín Prat. Presentador e invitado siguieron hablando de otros temas y retomaron la separación de Joaquín casi al final del programa. "Las cosas a veces no funcionan, ya me hubiese gustado a mí", desveló el periodista.

"¿Es traumático eso?", quiso saber Jesús Calleja. "Claro que lo es, para mí lo ha sido. Cuando se toma esa decisión, se toma porque creéis que es lo mejor para los dos y para la gente que os rodea", dijo el presentador de 'Cuatro al día'. Prat y Yolanda Bravo son padres de un niño, Joaquín Jr, que nació el 14 de abril de 2015, pero el presentador siempre dice que tiene 4 hijos, tres de ellos son de la anterior relación de su exmujer. "Siempre digo que tengo cuatro hijos. A Nacho y a Gonzalo, que son mellizos, los cogí con cuatro años y a Diego cuando tenía siete. Siempre digo que ellos me han dado a mí mucho más de lo que le he dado ellos", señaló Prat.

El presentador de Mediaset sentenció que para él "solo ha habido una mujer en mi vida", en referencia a Yolanda Bravo y reconoció que está nueva etapa de 'solter0' no está siendo "fácil" y que en ocasiones "se le caen las paredes encima". Joaquín reconoció que siempre ha pensado que la vida es para disfrutarla con otra persona pero no le asusta la soledad.

