Laura Pausini fue una de las protagonistas indiscutibles de la gran final de Eurovisión 2022, y no sólo por su humor o sus dotes como presentadora, sino también por su actuación, con la que abrió la gala, y ahora, días después, vuelve a serlo por su positivo en covid, que ha confirmado hace sólo unas horas a través de su cuenta de Instagram. La artista de 'Yo canto' ha contado que llevaba desde el mismo sábado sintiéndose mal, y como el malestar no remitía, ha decidido hacerse una prueba este miércoles, que ha resultado ser positiva.

La cantante, que triunfó en la noche más importante de la música europea, también protagonizó unos instantes de duda entre los telespectadores, irónicamente por su ausencia. Un pequeño detalle en el que no todos repararon: la cantante no apareció en el momento en el que los tres conductores de la noche (ella, Mika y Alessandro Cattelan) tuvieron que presentar el reparto de puntos, aunque unos 20 minutos más tarde se incorporó en pleno directo con un pequeño chascarrillo para quitarle hierro al asunto: "¿No me digáis que habéis empezado sin mí?", bromeó.

Gracias a las redes sociales se pudo saber que la cosa iba por un pequeño mareo producto de la fatiga que estaba sintiendo, que le provocó una bajada de tensión. La propia Laura, en su escrito, ha confesado que pensó que era por el cansancio y el estrés acumulados en la noche y en los días anteriores, y ahora ha sabido que "desafortunadamente no es así", ha dicho con mucha pena, ya que ha tenido que cancelar varios compromisos profesionales a los que, evidentemente, no podrá acudir por estar aislada. Ahora su prioridad es su salud, y recuperarse lo antes posible para poder retomar su agenda y, en general, su vida: "Tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien", ha confesado. ¡Ánimo! Te deseamos una pronta recuperación.

