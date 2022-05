'Al salir de clase' vuelve al plano de actualidad. A todos nos gusta un 'remember' de las series que marcaron nuestra infancia y adolescencia, y ahora los fans de 'Al salir de clase', que seguro que no son pocos, han podido revivir esa nostalgia con el reencuentro de actores que se ha producido este fin de semana en Madrid. Algunos de ellos, como Fernando Andina o Diana Palazón, han querido compartir el momento en sus redes sociales, y ya han sido muchos los que han celebrado esta reunión a base de 'likes' y comentarios.

No, de momento no hay proyecto de volver a traer a nuestras pantallas un 'remake' de la serie, pero al menos hemos podido comprobar lo bien que han envejecido los actores de la mítica ficción, entre los que estaban, además de Diana y Fernando, Mariano Alameda, Marta Solaz, Cristina Castaño o Sergio Peris-Mencheta. Precisamente este último, según hemos podido saber gracias a Fernando, ha sido el autor de este 'reencuentro', que aprovechó para invitar a sus amigos a ver la nueva obra de teatro que dirige y en la que también trabaja Palazón, 'Ladies Football Club' (Teatros del Canal, Madrid), basada en la novela de Stefano Massini, que trata sobre un grupo de valientes mujeres que crean un equipo de fútbol femenino en la Inglaterra de 1917, en plena I Guerra Mundial.

El último reencuentro de la plantilla de la serie fue en 2017, y también hubo imagen para el recuerdo. Ahora, más escueta con sus palabras, Diana Palazón publicaba la foto de este fin de semana en la capital: "MI GENTE. No hay más que decir", escribió:

Como es lógico, esta pequeña reunión ha tenido grandes ausencias, y es que en los casi 1200 episodios que tuvo la serie, que estuvo en antena durante 5 años (1997-2002), pasaron numerosos actores de sobra conocidos como Hugo Silva, Elsa Pataky, Marián Aguilera, Víctor Clavijo, Raquel Meroño o hasta Carlos Sobera al inicio, ahora presentador estrella de Mediaset con 'Supervivientes', aunque sin duda uno de los actores y amigos que seguro ha estado en mente de todos ha sido Arturo Arribas, que falleció el pasado enero en un incendio.

