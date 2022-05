El diseñador Eduardo Navarrete, ex concursante de Masterchef, si por algo se caracteriza es por el hermetismo en el que mantiene su vida personal. Sin embargo, sometiéndose al polígrafo en 'Sálvame Deluxe' ha salido a la luz un detalle de su vida amorosa que el propio Navarrete, que emocionaba recientemente al jurado de 'Maestros de la Costura' eludía contestar en un primer momento pero que terminaba por confesar.

El diseñador acudía a someterse al polígrafo junto a sus compañeros, José Perea y Paloma González para mostrar todos los secretos de la 'Sálvame Fashion Week'. En él se dio a conocer no solo los comentarios que se hicieron entre bambalinas de los diseños, sino también los ligues que surgieron a raíz de las horas de trabajo. Así confesó que aunque no tiró los trastos a Andrei, el cantante rumano, sí que lo hizo con dos de sus compañeros con los que finalmente no surgió nada. "No ligué porque tenía desfile al día siguiente y me fui pronto a dormir", explicaba. Declaraciones que, más tarde, daban pie a que Jorge Javier le preguntara sobre si tenía novio en ese momento.

Telecinco

"Eso se tarifa aparte, ¿no? Yo te quiero a ti", aseguraba Eduardo comenzando a cantar para eludir la pregunta. Pero la estrategia no funcionó y Jorge Javier insistió: "Me acabo de separar", sentenciaba acto seguido, provocando las risas de Paloma: "Si llevaban cuatro días, vaya drama", a lo que Eduardo matizaba que había mantenido la relación durante los últimos cuatro meses.

"No pasa nada. Además, ahora viene el verano y estamos recién intervenidas. Con esta cara y este cuerpo...", añadía Eduardo después de las risas ante el comentario de Paloma. Y es que el diseñador confesaba que se había hecho retoques recientemente, algo que confiesa que le encanta, estando especialmente orgulloso de una intervención para quitarse la grasa de los pectorales: "Cuando tenía 16 años pesaba 100kg y esa grasa no se va a no ser que te la quites".

Pero lo que más le gusta a Eduardo de estas operaciones de estética es que "ligo más desde que me he operado pero por la seguridad que me ha dado", sentenciaba, defendiendo que lo importante no es el físico sino la actitud: "Ya no me cuesta, ya no tengo la inseguridad".

