El abogado de Luis Lorenzo defiende la presunción de inocencia del actor en 'Viva la vida'. Francisco Pérez, letrado del intérprete y su esposa, Arantxa Palomino, en libertad con cargos tras ser acusados del presunto envenenamiento con resultado de muerte de Isabel, tía de Arantxa, ha hablado en exclusiva para el programa de Emma García y ha explicado cómo se encuentran sus clientes. "Están desanimados, en una situación de inseguridad, porque ellos insisten en que son inocentes, están en situación de desesperanza, esperando que se aclare" y aclara que se debe tener en cuenta la presunción de inocencia de sus clientes. "Denunciar no es demostrar. Hay que esperar a que se practiquen las pruebas", afirma mientras aparecen informaciones sobre Luis Lorenzo afirmando que podría estar obsesionado con Carmen Lomana y otras famosas.

Francisco Pérez revela que no dispone de la información necesaria para trabajar en este caso algo que lamenta. "Lo que sabemos es lo que se ha filtrado en los medios, tenemos una carencia absoluta de información y desconocemos los términos de la investigación, nos movemos en la especulación. Sabemos que hay dos autopsias y en una de ellas se desvela la existencia de materiales pesados", dice.

El abogado habla de las dos autopsias realizadas al cadáver de la fallecida y se hace algunas preguntas. "Se habla de metales pesados, pero ¿hasta qué nivel estos provocan la muerte? No se habla de un envenenamiento convincente. ¿Hubo alguna contaminación de las pruebas? Son muchas las dudas que hay. Mis clientes no se negaron a enviar el cadáver a Asturias", asegura sobre Luis Lorenzo que mantenía una excelente relación con Lydia Lozano y aclara que, comer pescado en grandes cantidades, puede provocar alta dosis de mercurio.

Sobre la supuesta mala relación entre la fallecida y Luis Lorenzo y su esposa Arantxa, el letrado lo desmiente. "Todo lo contrario", asegura y añade que la anciana nunca se negó a viajar de Asturias a Madrid para visitarles. Francisco Pérez también comenta los supuestos movimientos en la cuenta de Isabel y el letrado revela cómo está el tema de la herencia. "Solo puedo aclarar que la herencia está sin aceptar, las disposiciones bancarias siguen donde están con titularidad de la fallecida, así como todas sus propiedades. Solo hay una transferencia a una cuenta, de veinte mil euros, para unos gastos, pero están notificados, no ha habido una expatriación de las cuentas".

