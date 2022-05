Luis Lorenzo y su mujer están en libertad provisional mientras se investiga el fallecimiento de Isabel, la tía de ella, pues ambos son acusados de haber estar implicados en su muerte. El posible motivo de este supuesto crimen podría haber sido la herencia y es que, según se ha conocido, el dinero podría haber sido una de las motivaciones a lo largo de la vida del actor. Y es que, tras su detención ha salido a la luz la fijación que tenía de conocer y mantener relaciones con mujeres millonarias. Tanto es así que le acusan de estafar a una de sus exnovias, Mercedes, que ha acudido a 'Viva la vida', donde ha explicado qué es lo que ocurrió durante los años de noviazgo; además, Teresa Bueyes, que ha sido su amiga durante 30 años.

Mercedes García acababa de abrir una farmacia meses antes de conocer a Luis Lorenzo, quien pidió constituir una empresa para gestionar la suya, algo que García permitió: "él no era un trabajador, era el director y se puso 15.000€ de sueldo". Además de este dinero, el actor se habría llevado 600.000€ por apropiación indebida que devolvió después de un procedimiento judicial. No obstante, ella no sería la única pues se puede hablar de otra pareja a la que estafó 3 millones de euros.

Por su parte, Teresa ha confirmado en el programa que el actor le pidió conocer a Carmen Lomana y otras amigas, a lo cual la abogada se negó en redondo: "estas mujeres no son para ti", por lo que no la sorprendió esta noticia, algo que sí sorprendió a otras amistades como Lydia Lozano. Sin embargo, a Bueyes le consta que no se quedó parado sino que buscó "otras vías" para poder conocer a la millonaria e incluso a Isabel Preysler, algo que no consiguió.

Pero esto no fue óbice para que Teresa rompiera su relación sino que fue después de descubrir la estafa que estaba haciendo a Mercedes: "mis socios del despacho estaban compinchados con este señor y cogí mis maletas y me fui a otro despacho". Eso sí, la ruptura no le salió gratis pues Bueyes aseguraba que "yo he vivido un calvario que no os podéis imaginar, defendiendo a mi familia de este señor" ya que no solo llevó el caso de Mercedes sino que también defendió a la primera mujer de él contra Arancha.

