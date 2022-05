Luis Lorenzo ha decidido romper su silencio tras haber sido acusado junto a su mujer de, presuntamente, haber asesinado a la tía de ella. Ambos fueron detenidos en un primer momento, aunque finalmente fueron puestos en libertad con cargos. Ahora, él ha querido explicar cómo se encuentra, defendiendo en todo momento su inocencia y dejando claro que espera que todo se pueda aclarar pronto. "Confío en la justicia y estoy seguro de que esto se va a aclarar", ha indicado mostrándose muy seguro. De momento, mientras se esclarecen los hecho, ambos deberán presentarse en el juzgado cada semana. Además, ha sido retirado el pasaporte de forma provisional.

