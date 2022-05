Isabel Pantoja ha sufrido un percance mientras realiza su gira por Latinoamérica. La cantante ya ha estado en Argentina y en Chile, y ahora se ha desplazado hasta Perú para continuar sus exitosos conciertos. A pesar de todos los problemas familiares que tiene, la folclórica ha dejado sus problemas en el camerino y se ha mostrado pletórica en cada uno de sus conciertos, pero parece que algo se ha puesto en su camino.

Debido a un contratiempo, Isabel Pantoja ha tenido que abandonar el hotel donde se instala en Perú. 'Sálvame', en concreto el reportero que sigue a la artista, contaba desde Lima que la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja desalojaba el hotel por un protocolo de seísmo.

Para evitar todo tipo de peligro, la intérprete ha tenido que abandonar su habitación para refugiarse con el resto de los huéspedes del hotel. Este hecho es algo que habría perturbado la rutina que la cantante está llevando en el país en los momentos previos a su concierto. Pero por ahora, que se sepa, ha sido lo único para lo que ha salido de su alojamiento. La cantante se mantiene recluida en la habitación de su hotel y solo sale para sus actuaciones.

El reportero también ha comentado en su directo que ha visto a la tonadillera llegar a Lima "bastante desinflada". La acogida en la capital peruana no ha sido tan acogedora como en el resto de conciertos. Esto ha hecho que la artista se sienta algo decaída. Aún no se conoce dónde se ha tenido que trasladar la cantante pero de momento sigue todo programado como desde el principio. Será el 1 de junio cuando Isabel Pantoja se suba a un escenario de Perú.

