Tamara Gorro y Ezequiel Garay reaparecen de lo más enamorados

La mejor de las noticias llegaba este fin de semana con Tamara Gorro y Ezequiel Garay. La pareja había decidido separarse el pasado 3 de enero y desde su ruptura era frecuente verles juntos, como en el cumpleaños de Tamara o en la presentación del nuevo libro de la madrileña, 'Cuando el corazón llora', en el que habla sobre sus problemas de salud mental y los momentos más difíciles de su vida.

Este sábado 4 de junio, la empresaria compartía a través de sus redes sociales la noticia de la reconciliación con una romántica imagen en blanco y negro en la que aparecen los dos juntos: "MEJOR JUNTOS", eran las palabras con las que ha acompañado esta fotografía.

Gtres

Este lunes 6 de junio, Gorro y Garay han reaparecido de lo más felices y enamorados. La pareja paseaba de la mano muy sonrientes, atendiendo a los medios como bien saben hacer ellos. Muy agradables y sinceros. "Vamos a por todas pero lo primero es recuperarme. Me encuentro mejor. Lo mío son subidas y bajadas, pero tengo que decir que llevo unos días excelentes", explicaba la influencer mientras que el futbolista prefería no pronunciarse.

"Me alegro muchísimo preciosa, vas a estar muy bien. Besazos a toda la familia!!!", le escribía Cristina Cifuentes o "Exploto de felicidad por vosotros", expresaba Verdelis. Irene Rosales también comentaba muy contenta a esa post de la pareja: "el mejor equipo". Las segundas oportunidades dicen que no suelen ser buenas, pero siempre hay una excepción que confirma la regla. ¡Enhorabuena pareja!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io