Lucía Sánchez está mucho más feliz con su embarazo ahora que antes, y es que si al principio apenas tenía energía para nada, ahora ha confesado que, a pesar de sus problemas en el pecho, se encuentra estupendamente en su cuarto mes de gestación. La gaditana está ya de 19 semanas y ha podido retomar su vida. E incluso ha podido bajar a la feria de su pueblo, Puerto Real, a donde ha vuelto a vivir con sus padres tras su ruptura con Isaac Torres, el padre de la criatura. Pero no todo ha sido una alegría.

Lo que sí ha podido contar Lucía es que, por fin, ya sabe la fecha en la que saldrá de cuentas: en el hospital juegan con una semana de margen porque, según ha revelado en su canal de mtmad, "creen que puedo estar de una semana más", así que todo depende de si el embarazo va como debe. Sabiendo esto, calculan que Lucía podrá tener a su bebé en brazos entre la última semana de octubre y el 4 de noviembre. Aún queda mucho, pero Lucía ya tiene el nombre que le pondrá a su hijo o hija y también está con los preparativos de la habitación.

Lucía se lleva un susto en la feria de Puerto Real

La joven ha respondido a varias preguntas de sus seguidores en su canal, pero antes de ello ha querido contar cómo ha sido la feria de este año, la primera tras la pandemia. A Lucía le encanta bajar, estar con sus amigas, comer y beber, aunque ahora lo de beber y aguantar hasta la mañana del día siguiente ya no ha podido ser. Sin embargo, este año ha llegado siendo famosa, y eso ha cambiado las cosas, y ella lo ha notado: mucha gente se le acercaba para echarse fotos y preguntarle qué tal estaba, pero también ha vivido un desagradable episodio con un hombre que se le ha acercado demasiado: "Se puso a agarrarme y a tocarme, y no sé qué... muy mal", ha dicho sobre la exagerada efusividad de ese señor, aunque tampoco ha sido todo malo.

Lucía, que hace unos días dejaba claro que no busca nueva pareja, también aseguró que pretendientes no le faltan, y lo ha podido comprobar en persona cuando, en plena feria, una pareja se la ha acercado y le ha hecho 'proposiciones indecentes'. Su cara era un cuadro, claro. ¡Qué fuerte!

No mostrará a su hijo

A pesar de su buena relación con Isaac, está claro que el gran peso de la maternidad lo va a llevar ella, y aunque no ha revelado qué piensa 'Lobo' de bautizar al bebé, ella lo tiene muy claro: "en mayo o junio del año que viene, antes de que cumpla el año, lo bautizo". Eso sí, no esperamos ya ver al pequeño mucho por las redes sociales: "No voy a mostrar su cara. En internet y las redes sociales está la cosa muy mala, hay gente que está trastornada de la cabeza... y a mí me da mucho miedo. Yo he elegido ser una persona pública, pero él no, y mientras yo tenga que decidir por el bebé y su bienestar, va a ser así", ha dicho tajante.

