Isa Pantoja ha intentado ser muy sincera sobre el concurso que está haciendo Anuar Beno en 'Supervivientes' desde un primer momento. La colaboradora no ha tenido ningún reparo en reconocer cada vez que le ha parecido que su cuñado ha hecho algo mal, como cuando protagonizó un fuerte enfrentamiento con Ana Luque. Una opinión que siempre ha intentado dar con mucho respeto a pesar de haber escuchado al hermano de Asraf hacer unas duras declaraciones sobre ella que no esperaba.

Ahora, la hermana de Kiko Rivera no ha dudado en explicar cómo está viendo la evolución Anuar dentro del concurso, después de que fuese sancionado después de que le acusasen de haber hecho trampas con el fuego. "Está evolucionando un montón y ahora le veo más tranquilo", ha indicado dejando claro que, en su opinión, ahora está mucho mejor que antes.

Sin embargo, no ha dudado en mostrarse crítica con él reconociendo que es cierto que hay cosas que no le han gustado, aunque cree que todos los concursantes se han equivocado en ciertas cosas en el concurso. "Estoy viendo actitudes que no me gustan de él pero hay otras personas que también lo hacen mal y tampoco me gustan", ha indicado dejando claro que son varios los que han hecho cosas que no debían en Honduras. De hecho, Anuar no ha sido el único que ha recibido un 'castigo', y es que Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana también han sido sancionados por hacer trampas.

"Le veo evolución. Ahora está más calmado, con el tema de los cocos ahora que es líder, parece más conciliador", ha reconocido asegurando que le parece que poco a poco su cuñado comienza a estar mejor en Honduras y más acertado con sus decisiones.

Isa Pantoja, ¿qué piensa de la relación de Yulen y Anabel?

Durante 'El Programa de Ana Rosa', la colaboradora no ha dudado en hablar también sobre la relación de su prima con Yulen. El concursante ha comenzado a tener dudas sobre los sentimientos que Anabel Pantoja pueda tener por él. Sin embargo, ella ya le ha dejado que todo lo que le dice es verdad e incluso se atrevió a escribirle una romántica carta.

Un incipiente amor que Isa Pantoja cree que tiene fecha de caducidad. "Creo que están pilladísimos pero es por el concurso, creo que fuera igual tienen algo pero se va a quedar ahí", ha indicado. Además, ha querido aprovechar para responder a todas aquellas personas que critican a su prima por no dar un paso más con Yulen. "Si hace algo se le critica porque hace daño a Omar pero a la vez se le pide que haga algo", ha indicado reconociendo que no lo entiende.

Un momento que ha aprovechado para recordar que desde finales de Navidad Anabel y Omar ya no están juntos a pesar de que él desveló en una entrevista que habían hecho vida de pareja semanas antes de que ella entrase en 'Supervivientes'. "Estuvieron juntos unos días pero no quiere decir que vayan a volver", ha sentenciado la hermana de Kiko Rivera intentando restarle importancia a ese acercamiento.

