La separación de Gerard Piqué y Shakira está siendo dura, no sólo de digerir por todos los que creíamos en el amor para siempre, sino también por los propios protagonistas. De hecho, Tonino, el hermano de ella, ha sido el único que ha dado declaraciones sobre cómo se encuentra de ánimos la cantante: "Lo está pasado mal, es una separación", ha comentado a la Prensa, pero Shakira ya está trabajando para intentar superar su relación de 12 años con el jugador del Barça, y el primer paso es dejar atrás todo lo que le recuerde a Gerard, incluidos sus suegros.

La intérprete de 'Ojos así', hasta su separación, ha tenido siempre una relación muy buena con los padres de Piqué, y éste con los padres de ella también. Por eso, en su día, decidieron vivir todos juntos dentro de la misma finca aunque en casas separadas, situada en el municipio de Esplugues de Llobregat. ¿Y qué pasará ahora? Según ha dicho la periodista Laura Fa en el portal Mamarazzis, Shakira lo tiene claro: levantar un muro para evitar los fisgoneos y las miradas indiscretas. Al fin y al cabo, si ya no son familia, tampoco tienen por qué saber lo que ocurrirá a partir de ahora al otro lado del muro. Por supuesto, esto también afectará a zonas comunes, como la piscina, que caerá a su lado del muro (obvio). De esta forma, ella tendrá su independencia y los abuelos podrán seguir disfrutando de los nietos al vivir puerta con puerta.

Al parecer, las obras podrían empezar este mismo verano si finalmente se decide a llevar a cabo esta construcción, coincidiendo con las vacaciones tanto de ella como de Piqué. Además, aunque ella sigue viviendo en la mansión familiar, continúa el rumor de que podría irse a vivir a su casa de Miami próximamente.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los problemas económicos de Shakira

La cantante tiene mucha tensión ahora mismo en su vida, y más después de saberse que la obra del muro podría ser la última de sus preocupaciones si va a la cárcel por no haber pagado a la Agencia Tributaria, supuestamente, los impuestos correspondientes a unos ingresos de 14 millones de euros entre 2012 y 2014. Por eso, Shakira será llevada a juicio por 6 delitos de fraude contra la Hacienda Pública. Ahora será la Fiscalía la que tome cartas en el asunto y redacte el escrito de acusación en el que presumiblemente se pedirá pena de cárcel para ella.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io