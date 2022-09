Patricia Steisy ha demostrado ser una gran compañera en 'Pesadilla en el paraíso'. Además de gustarle gastar bromas, ayudar en las tareas y estar de buen humor siempre que la ocasión lo permite, ha forjado una gran amistad con gran parte de los granjeros por lo que ha asumido que "se vaya quien se vaya voy a llorar", tal y como confesaba a Gloria Camila. Sin embargo, este jueves lo ha hecho después de que fuera nominada una persona muy especial para ella: Alyson Eckmann.

La expulsión de la norteamericana ha sido todo un shock para la influencer que empezaba a notar lo importante que era su compañera para ella apenas unos minutos después de que fuera propuesta para nominación. Y es que, a pesar que de Lucía Bosé, segunda nominada, pensaba arrastrar con ella a El Refugio a Juan, finalmente señaló a la americana. Una decisión que hundió a Steisy a la vuelta a la granja.

Telecinco

"Me ha dado mucha lastima, tengo una conexión especial con ella. Psicológicamente ha tenido problemas como yo, hemos hecho cosas en nuestra vida feas, a nosotras mismas incluso, que cuando se ha ido he sentido como si me fuese yo", explicaba a sus compañeros quienes la consolaban para que calmara sus lágrimas. Tras ello iba directa a El Refugio a confesarle a su compañera que, a pesar de no habérselo dicho antes, sí que sentía esta conexión especial con ella. Llorando, confesaba a Alyson: "No quiero que te piquen los bichos. Y aunque seas una tía muy dura, te entiendo mucho".

Pero el remate final llegaba en la prueba del serrucho. Durante el turno de salvación, Steisy votaba a Alyson confesando que "hay muchas veces que nos entendemos con la mirada", algo a lo que la norteamericana asentía: "estamos igual de chaladas", decía en tono de broma. Finalmente, Alyson caía (literalmente) ante Xavi en la prueba del serrucho lo que emocionaba a la influencer.