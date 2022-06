‘Cine de Barrio’ se viste de gala este sábado para recibir a un icono de la vida social y televisiva de nuestro país: Ana Obregón. La actriz y presentadora visita el saloncito del programa para hablar de la película ‘La vida alegre’, una de las comedias más divertidas de un maestro del género como es Fernando Colomo; con Antonio Resines, Verónica Forqué, Chus Lampreave o Massiel. Un largometraje de los ochenta que se emitirá en el espacio de La 1 que ha renovado su imagen con Alaska como presentadora.

Se trata de una comedia que retrata con ironía la España de los ochenta con Ana (Verónica Forqué) como protagonista. La joven empieza a trabajar como médico en un centro de enfermedades de transmisión sexual, a pesar de la oposición de su marido, Antonio (Antonio Resines), también médico y asesor del ministro de Sanidad. En el centro, entra en contacto con una serie de personajes marginales que acuden a su consulta.

RTVE

Recordando las anécdotas de la época y de cuando Ana Obregón descubrió la película, tanto la presentadora como la invitada disfrutarán de una tarde amena, suponiendo el regreso de la actriz a los platós de televisión. Pero también charlará con Alaska de cómo se encuentra emocionalmente, y repasará, junto al programa, su carrera de actriz, tanto en el cine como en las numerosas series que ha protagonizado en RTVE, como ‘Hostal Royal Manzanares’ o ‘Ana y los siete’, y su posible vuelta a la pequeña pantalla con un proyecto sobre su vida que anunció el pasado mes de marzo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io