La relación entre Yulen y Anabel Pantoja ha sido uno de los grandes alicientes de esta edición de Supervivientes. Lo que al principio estaba siendo delante de las cámaras como un tonteo inofensivo, poco a poco empezó a calentarse y acercarse cada vez más convirtiéndose finalmente en un apoyo incondicional el uno para el otro hasta lo que son ahora: ¿pareja?. Los dos han vivido ya su primera noche de pasión tras lo que el ex de Anabel, Omar Sánchez ha decidido mudarse de la casa que compartía con la prima de Kiko Rivera.

Tras ver las imágenes de este primer 'edredoning' de 'Supervivientes', era la propia Desireé Rodríguez desde el plató del debate la que dejaba caer que podría haber pasado antes de que empezara el concurso. "¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho", matizaba la actriz dejando caer que había pasado ya "muchas cosas" en los hoteles en los que se alojaban los concursantes previo al salto en helicóptero.

Telecinco

Sobre estas palabas ha ahondado más en el Deluxe donde se ha sometido al polígrafo de Conchita, confirmando que le consta que Anabel y Yulen se besaran antes de saltar a la isla de Honduras. "Había un tonteo muy fuerte. Picos, besos...", recordaba la ex concursante, quien destacaba que incluso había tonteo en la piscina del hotel, puesto que no se escondían. Pero esto no es todo. El plato fuerte llegó con la gran pregunta: "¿Te consta que Anabel y Yulen compartieron cama en el hotel preconvivencia?". "Sí", contestaba Desi. "Verdad", dictaminaba Conchita. "Pero tengo que matizar que en el de Honduras, en Madrid no pasó nada", explicaba Desi quien aseguraba no poder confirmar que pasara nada entre ellos: "yo no estaba debajo de la cama pero imagino que sí que pasó".

Esta nueva revelación, sumada a que Anabel ya había escrito a Yulen antes del concurso a través de Instagram, está haciendo que algunos de los colaboradores de 'Sálvame' empiecen a tener sus dudas sobre esta relación. El primero en expresarlo ha sido Rafa Mora: "se le cae el concurso a Anabel", aseguraba el colaborador tras la revelación de Desi; y es que todo empieza a chirriarle.

