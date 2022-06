Ona Carbonell y Pablo Ibáñez están de enhorabuena. Este miércoles 29 de junio nunca se les va a olvidar, y es que su segundo hijo ha llegado al mundo. La propia nadadora era la que anunciaba la llegada del bebé desde sus redes sociales con una foto de lo más tierna. A parte de mostrar lo bien que se encuentran madre e hijo, la deportista ha querido desvelar el nombre del nuevo miembro de la familia.

"¡Bienvenido al mundo Teo!", escribía Ona Carbonell sin poder contener la emoción de tener al fin en brazos a su bebé. "Es un niño sano, precioso y se porta muy bien. Los papis estamos muy felices y muy muy emocionados. Kai está muy sorprendido y contento de conocer a su hermanito pequeño. Mil gracias al gran trabajo y trato del hospital Can Ruti de Badalona y la clínica Riera Bartra, mi ginecólogo de toda la vida y su equipo por su gran profesionalidad y cariño", continuaba escribiendo en su Instagram.



La deportista se ha inmerso en un trabajo muy duro: dar visibilidad a compaginar la maternidad con los deportes de élite. "Me sentía responsable de visibilizar la situación que hay en el deporte con la conciliación. Es un tema tabú, y hay muy pocas ayudas, mucho margen de mejora. Entonces, es para todas las deportistas que quieran ser madres; para que tengan visibilidad e información", explicaba en 'El Hormiguero' la catalana.

También la nadadora ha protagonizado un documental, 'Empezar de nuevo',en el que habla de lo complicado que ha sido para ella compaginar las dos cosas que ama: Trabajo y maternidad.

