Los actos programados dentro de la Cumbre de la OTAN están llegando a su fin. Durante el día de ayer disfrutaron de una jornada cargada de actividades donde los acompañantes de los participantes de la OTAN acudieron al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. Un evento en el que ejerció de anfitriona la reina Letizia y donde se les pudo ver en un ambiente muy distendido que también contó con la visita a la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Una jornada que terminó en el Museo del Prado.

Tras hacerse una fotografía con el 'Guernica' de Pablo Picasso tuvo lugar una cena en el mismo museo en la que les tocó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez hacer de anfitriones debido a la ausencia de los Reyes. Un acto que contó con una fabulosa cena a cargo del chef José Andrés y en el que Begoña acabó acaparando todas las miradas debido al 'look' escogido para la ocasión.

Gtres

La mujer del presidente del Gobierno ha triunfado ejerciendo de anfitriona con el estilismo que ha escogido para la ocasión. En concreto, se trata de un vestido hecho a medida en crepé de seda por Marcos Luengo. Esta prenda es de largo midi, tirante ancho y escote asimétrico caracterizado por ser muy ajustado en la zona de la cintura, algo que hacía resaltar todavía más su figura. Sin duda, un 'look' de lo más acertado que dejaba al descubierto su brazo 'fit', una característica de la que también presume la reina Letizia.

Para completar su estilismo, la mujer del presidente del Gobierno decidió ir con su melena suelta y unos salones de ante color nude. Esta es la segunda vez que Begoña Gómez luce un vestido firmado por Marcos Luengo durante los eventos que se han celebrado por la Cumbre de la OTAN. El primero de ellos lo llevó en la cena que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real cuya cena estuvo a cargo del chef Paco Roncero, y donde también acabó destacando como una de las mejor vestidas.

Gtres

La mujer de Pedro Sánchez ha ejercido de buena anfitriona durante esta cena en el Museo del Prado en la que se le ha podido ver compartiendo momentos de complicidad y risas con algunos miembros de la OTAN como el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson o el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que acudió acompañado de sus nietas y sin su mujer.

Gtres

Gtres

Durante esta cita pudieron hacer un recorrido por los pasillos del museo disfrutando de algunas de las obras de arte más emblemáticas que hay en el Museo del Prado. Tras esto, mientras los líderes mundiales tenían una cena de trabajo en el claustro del museo, sus acompañantes, con Begoña Gómez como anfitriona, presenciaron en la Sala de las Musas, donde cenaron, una performance cultural que escenificaba el drama de la guerra de Ucrania.

