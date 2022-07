El amor siempre es un camino inescrutable, y si no que se lo digan a Julen de la Guerra. El joven se las prometía muy felices junto a Sandra Pica cuando hace unos días nos estaba contando que había roto con ella y está devastado. Sin embargo, el joven no ha tenido una vida amorosa aburrida, y es que parece no tener problema para encontrar novia: antes de Sandra Pica estuvo saliendo con Violeta Mangriñán (con la que rompió en 'Supervivientes' cuando ella empezó a tontear con Fabio, con el que está a día de hoy y espera una hija que se llamará Gala), pero entre novia y novia, Julen se lo ha pasado muy bien.

Ahora ha confesado que hace alrededor de dos años tuvo una "noche especial" con nada menos que Bea Retamal. Y por noche especial os referimos a muy buen rollo, porque ni ella ha salido al paso para contar más detalles ni él se ha querido meter en camisa de once varas: "Yo salí de fiesta con mi compañero de piso, coincidí con ella... y me lo pasé muy, muy bien. Nos reímos un montón". "Luego ella me acercó a mi casa en coche. Que, por cierto, conduce fatal", ha recordado entre risas en mtmad.

Parece que, por las caras que ponía Julen en el vídeo, no le habría importado que pasara algo más entre ellos, y es que ambos son de lo más guapos y harían muy buena pareja: Bea es una "cabra loca" y no se esconde, mientras que Julen podría aportarle ese punto de tranquilidad que él tiene, y viceversa. ¿No creéis que se complementarían a las mil maravillas?

De momento, parece que ninguno de los dos está por la labor de volver a verse, por lo menos no con intenciones más allá de charlar y reír: ella aún sigue 'de luto' tras su ruptura con Dani García Primo después de una relación tan bonita como intensa que se rompió en marzo, pero que a ella le está costando superar. Él, por su parte, acaba de ser dejado por Sandra Pica y también lo está pasando mal: confesó ante la cámara de mtmad que fue ella la que tomó la decisión de un día para otro, dejándole en shock. "No entendía el motivo. El no saber nada me tenía muy mal", contó entre lágrimas.

