Kiko Matamoros ha regresado de Honduras dispuesto a poner los puntos sobre las íes a todos los que han criticado su paso por 'Supervivientes'. Durante los 70 días que ha durado su concurso, el colaborador televisivo ha recibido numerosas críticas, incluso de personas que jamás hubiera esperado: sus compañeros de 'Sálvame'. Por eso visita el 'Deluxe', para responder a todo lo que se ha dicho sobre él y de su pareja, Marta López Álamo. El paso de Kiko por el reality no será recordado por ganar las pruebas de líder, ni por haber sido el concursante que más ha pescado, pero sí por sus desencuentros con sus compañeros de concurso, por desvelar el 'tongo' con el fuego y por la rotura de su diente, que se ha arreglado para su regreso al plató que durante años ha sido su casa.



Que se preparen Lydia Lozano, María Patiño y Laura Fa, entre otras de sus compañeras, porque Kiko llega fuerte. "Las señoritas que me han llamado vago y que me han dicho que me quede en Madrid jugando al póker con mis amigos, etc, que se vayan a la mierda. Normalmente cuando hago un 'Deluxe' se suelen meter debajo de la silla, esperemos que esta vez tengan los arrestos que tuvieron para chillarle a mi novia a la cara", ha dicho el colaborador.

Captura TV

Kiko está muy dolido por cómo han tratado a su novia y defensora, Marta López Álamo: "Considero que hay colaboradores que se han excedido con mi pareja, con mis hijos, eso es lo que más me duele. La defensa de Marta ha sido absolutamente impecable, todo el mundo está encantado. Lo que hayan dicho de mí me importa un huevo".

Kiko quiere reaparacer como un 'pincel', de ahí que haya pasado por su sastre de confianza para adaptar sus trajes a su nueva figura. Durante el tiempo que ha estado en Honduras (70 días) ha perdido 19,9 kilos. "Madre mía si parezco Gandhi. Me he consumido totalmente. Hasta los brazos se me han descolgado. Estoy asustado", comentaba al verse.

Pero no todo ha sido negativo, a través de su redes Kiko ha querido agradecer el apoyo recibido y admite que hizo lo que pudo. "Quiero agradecer vuestro apoyo en 'Supervivientes' sinceramente. Se hizo un poco menos de lo que se pudo, por prevención, pero creo que se entregó lo suficiente. Besos y abrazos y reitero mi gratitud. Sois gente buena y se os quiere", escribió en Instagram a su casi medio millón de seguidores.

