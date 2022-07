Tras su paso por 'Supervivientes', Kiko Matamoros ha regresado al programa de 'Sálvame'. El colaborador ya adelantó en la entrevista que realizó en el 'Deluxe' que tenía muchas ganas de plantar cara a todos sus frentes abiertos. Una de las personas con las que más se esperaba su reencuentro ha sido con Gema López, una de las colaboradoras que se han mostrado más críticas con su paso por Honduras. Descubre cómo ha sido su tenso cara a cara haciendo click en el vídeo de arriba.

La colaboradora no ha dudado en decirle a su compañero todo lo que pensaba a la cara, dejándole claro que no le había gustado nada su actitud. "Al principio me dabas penita por tus limitaciones pero no me gusta que terminases jactándote de ello. Tú das una imagen de machito que al llegar allí se te cayó", le ha recriminado.", le ha reprochado. Unas acusaciones sobre las que él no ha dudado en darle la razón. "Estoy de acuerdo con tu análisis sobre mi concurso".

Telecinco

Sin embargo, la cosa se ha tensado en el momento en el que han hablado del tenso enfrentamiento que el colaborador protagonizó con Lydia Lozano acusándole de 'traicionar' al programa. "Me ha parecido que estas narices se las tiene que echar a la dirección, que es quien ha hecho daño a su novia. Su novia se quejó por el vídeo, no por Lydia", ha estallado. Un argumento con el colaborador no está de acuerdo, asegurando que él también ha reprochado a la dirección la actitud que tuvieron con Marta López Álamo.

Lo cierto es que su futuro en 'Sálvame' ha estado en duda después de que su chica terminase muy molesta con el programa. Unos rumores que él ha querido zanjar de manera contundente con su dura respuesta a Gema López. Haz click en el vídeo de arriba y no te quedes sin saber qué ha dicho.

