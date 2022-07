Después de su escapada a Ibiza con su marido, Juan Muñoz, donde DIEZ MINUTOS te mostró en exclusiva las primeras imágenes de la periodista en bikini durante su tratamiento contra el cáncer. Ana Rosa Quintana ha puesto rumbo a su residencia de verano situada en Sotogrande. La presentadora ya se encuentra en su casa de veraneo situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Cádiz. Y es que, siempre que su trabajo se lo permite, Ana Rosa se escapa a este paraíso para desconectar de la rutina y relajarse junto a toda su familia. Allí, además del mar también se divierte con los diferentes planes de verano que ofrece la localidad gaditana.

Este viernes la hemos podido ver acudiendo al Festival de Flamenco Trocadero. Muy sonriente, Ana Rosa se ha mostrado serena y tranquila, tal y como ella misma ha confesado.

En medio de su recuperación del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace menos de un año, la presentadora se muestra más fuerte que nunca, aprovechando de cada segundo que la vida le regala. Hace menos de un mes, reaparecía ante los medios en la fiesta de verano de Unicorn Content, su productora y responsable de éxitos como 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' y lo hacía presumiendo de sonrisa y de nueva imagen: un corte de pelo pixie.

Agencias

"Estoy muy contenta. Hace mucho tiempo que no veía a mis compañeros. Ha sido todo muy emocionante", confesaba la presentadora y revelaba cómo se encontraba. "Estoy muy bien, dentro de la que cabe. Ha sido un proceso muy duro, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien".

Tras la celebración, que supuso el reencuentro con sus compañeros, y finalizado su tratamiento, Ana Rosa Quintana ha iniciado sus vacaciones de verano con una primera parada en Ibiza ya que, si todo va según lo previsto, en septiembre volverá a la televisión para a estar al frente de su programa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io