Ana Luque se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. Sin embargo, la amiga de Olga Moreno se ha quedado un tiempo más en Honduras para poder darle una gran sorpresa a Anabel Pantoja antes de regresar a España. Una vuelta a la rutina que parece que no está siendo del todo fácil para la ex superviviente, y es que la adaptación para todas las personas que pasan por la experiencia de este reality extremo nunca es sencilla. De hecho, ha confesado que ya está notando las primeras secuelas.

Durante el programa de 'Conexión Honduras', Ana Luque le reconoció a Ion Aramendi que uno de los temas que peor lleva es la comida. "Lo peor que he llevado estos días es comer. He comido y se me inflama la barriga muchísimo. Me han dado unos dolores que casi me muero. Eso ha sido horrible", ha confesado. Sin duda, un problema al que se enfrentan muchas de las personas que participan este concurso. De hecho, Tania Medina ya confesó hace poco los problemas de salud que sufre desde que salió y que le han llevado a tener una dieta muy específica.

Sin embargo, parece que esta no es la única secuela que ha notado desde su expulsión. Ana Luque ha reconocido que, debido en parte a los nervios, no consigue dormir más de cinco horas seguidas, desvelando que echa mucho de menos poder acostarse viendo las estrellas mientras escucha el sonido de las olas. Además, ha confesado que se ha obsesionado con la higiene. "Me baño de 5 a 6 veces al día", ha indicado entre risas.

Lo cierto es que parece que esta experiencia le ha cambiado tanto por dentro como por fuera. La amiga de Olga Moreno se quedó completamente en 'shock' al ver cómo se encontraba tras descubrir el peso que había perdido en 'Supervivientes'. "Tengo cuerpo de niña", ha reconocido al verse. Una transformación que ha explicado que también ha sentido por dentro. "Voy como otra persona, no creía llegar tan lejos. Pensaba que me vendría pronto abajo. Me ha enriquecido y me siento una mujer empoderada, me siento una mujer nueva ¡Qué valgo mucho Ion!", ha indicado mostrando lo feliz que se siente por haber podido disfrutar de esta experiencia casi hasta el final.

