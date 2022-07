Solo quedan días para que la isla de Cayos Cochinos cierre una nueva edición de 'Supervivientes' y la recta final está siendo más dura de lo que los concursantes pensaban pues, cuanto más cerca está la meta, más notan los tres meses que llevan aislados del mundo y con sus vidas en stand by. Esto es lo que le ha pasado a Nacho Palau que, después de superar la nominación contra Anabel Pantoja, ha vuelto a ser nominado para irse junto a Ignacio de Borbón, estando a un paso de la gran final de la que Alejandro Nieto y Marta Peñate son ya partícipes.

El ex de Miguel Bosé confesó hace una semanas que ha rehecho su vida con Cristian Villela, su actual pareja, un anuncio que teme que haya puesto celoso a Miguel Bosé, pero del que no se arrepiente, y es que ha querido dar su sitio a su actual novio después de haber hablado tanto de su ex en los platós y en su trayectoria en Honduras. Sin embargo, 'sacarle del armario' como él mismo ha confesado, le ha servido para tenerle mucho más presente en esta recta final, provocándole un bajón anímico.

Telecinco

"He estado soñando con Cristian. Tengo muchas ganas de verle. Te enamoras de otra manera, que no es peor. ¡Qué día más chungo eh! Lo de Cristian me ha matado... He resoñado, he soñado, y luego seguía soñando con él al despertarme y todo. Y me ha dado una bajona de pensar que había estado aquí y lo estaba tocando, oliendo y escuchando la voz...", ha comentado a sus compañeros al día siguiente de conocer que no había entrado a formar parte de los finalistas directos. La final se podrá ver en directo en Telecinco. "En nada estás, te queda nada", le han repetido Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón.

Melancólico, ha hecho balance de estos últimos tres meses en los que no solo ha vivido la experiencia sino que también ha tenido tiempo de amueblar de nuevo su cabeza y su vida: "Yo no me imaginaba que iba a estar tres meses planteando mi vida. Qué te hace feliz, cuáles son tus sueños... Con Cristian, con mis hijos, con Miguel, con todo, es un stand by de tres meses. Y eso es lo que he descubierto aquí". Una sentencia con la que ha dejado claro que quiere que todo el mundo tenga en su vida el lugar que se merece.

