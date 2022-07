La última edición de Supervivientes ha finalizado con Alejandro Nieto alzándose con el primer premio. Ahora es el momento en el que todos han comenzado a aterrizar en sus respectivas vidas y, teniendo en cuenta que tardarán en ponerse al día, retomar las rutinas que seguían antes de prepararse para el concurso y partir a Honduras. Una vuelta a la rutina que se ha retrasado debido a la grabación del último debate de Supervivientes que ha congregado a todos en el plató y que ha hecho que algunos de ellos se vayan de fiesta después de grabar y lo compartan en sus redes sociales.

Anuar Beno, Ignacio de Borbón, Ana Luque, Kiko Matamoros, Tania Medina y Alejandro Nieto han sido los ex concursantes que se han reunido en un restaurante de Madrid. Concursantes que estuvieron acompañados por Evelyn, amiga de Ana Luque, y Marta López Álamo, la nueva prometida de Kiko.

Una cena en la que ha habido grandes ausencias que han notado todos los seguidores del programa. Y es que una de ellas ha sido la de la famosa pareja del programa: Anabel y Yulen. Ambos, que se mantienen muy unidos desde que la prima de Isa Pi volviera de la isla, no acudieron a esta cena y es que en ese momento estaban reencontrándose con Belén Esteban aunque sí estuvieron rodeados de amigos en el apartamento que la joven ha alquilado en Madrid y donde pasaron la primera noche.

Tampoco estuvieron en la cena Marta Peñate y Nacho Palau, los otros dos finalistas que han tenido muchos roces con sus compañeros durante el concurso. No obstante, todos los que sí se encontraban en el restaurante disfrutaron al máximo de la cena con bailes incluidos y sabrosos postres de chocolate de los que arrebañaron hasta el último detalle.

