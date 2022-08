Carmen Lomana ha soplado 74 velas, pero nadie lo diría al ver su espectacular figura. Mientras unos eligen Ibiza y otros viajan miles de kilómetros para pasar sus vacaciones, la socialité tiene claro que su mejor refugio vacacional está en la Costa del Sol, en Marbella, donde compró una casa tras la muerte de su marido, Guillermo Capdevilla. El matrimonio tenía una casa en Menorca y allí pasaba sus veranos pero Carmen reconoció que tras el fallecimiento de su "alma gemela" (como ella lo llama) no podía seguir veraneando en la isla, así que vendió la casa y decidió veranear en un sitio completamente nuevo, Marbella. En la ciudad malagueña ha hecho grandes amistades, allí se relaja, desconecta y presume de cuerpazo.

La influencer cumplió 74 años el 1 de agosto y lo ha celebrado posando con un original bikini de cuadritos blancos y azules con volantes, mientras paseaba por la playa. Muy bronceada, la empresaria demostró que por ella no pasan los años. Se cuida y los resultados saltan a la vista. La influencer y colaboradora de radio estuvo sola, sin la compañía de ningún amigo especial. Ella que siempre juega al despiste, respecto a su vida sentimental, parece que disfruta del verano sin pareja pero no sola, ya que en la Costa del Sol tiene muchos amigos con los que se lo pasa en grande durante sus vacaciones.

Prueba de ello es la fiesta de cumpleaños con la que le sorprendió su amiga, Sandra García-Sanjuán, fundadora del festival Starlite. Un certamen solidario que también han visitado otras celebrities como Rocío Flores con su padre y Marta Riesco; y Paula Echevarría y Miguel Torres.

Carmen también tiene ganas de pasar unos días en la Costa Azul, por lo que probablemente haga realidad su sueño tras unas jornadas de relax en su casa de Marbella. La leonesa se ha convertido en la reina de las fiestas de nuestro país y es que es ejemplo de elegancia en cada una de sus apariciones. Hasta celebrities, como Tamara Falcó, copian sus looks. Viuda desde 1999 de Guillermo Capdevilla se ha sabido hacer un lugar en la vida social española y es mucho el interés que despierta vaya donde vaya y haga lo que haga.

