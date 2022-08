Aitana Ocaña ha vuelto a repetir. La cantante parece estar encantada con las playas y el paisaje de Ibiza y por este motivo no ha dudado en regresar unos días después de haber estado viviendo una tarde de lo más romántica junto a su chico, Miguel Bernardeau. Sin embargo, en esta ocasión no se le ha visto con su pareja, sino junto a su familia, con la que ha disfrutado de un increíble día al sol en el que le hemos podido ver presumiendo de cuerpazo en bikini.

De esta forma, la cantante se une a otros famosos que han elegido la isla pitiusa para pasar sus vacaciones. En ese mismo lugar se encuentra ahora Lydia Lozano junto a su marido. Además, durante este verano también hemos podido ver a otras celebrities pasar sus vacaciones allí, como Alba Carrillo, que pasó un increíble día con amigos; o Victoria Federica, a la que pudimos ver presumiendo de bikini y pelo 'afro'.

Si hace unos días podíamos ver a Aitana Ocaña lucir en Ibiza un bañador negro de lo más favorecedor, la cantante ha elegido ahora para esta ocasión un bikini naranja que resalta su moreno. Sin duda, un traje de baño de lo más favorecedor que promete convertirse en tendencia este verano. Además, la parte de abajo era con forma de tanga.

La artista ha lucido un gran bronceado, dejando ver que se encuentra en plena forma. Durante este día de playa se le pudo ver tomando el sol, viendo su teléfono móvil y bañándose con su familia y amigos. De hecho, a través de sus redes sociales no ha dudado en compartir algunas instantáneas en las que asegura que "en familia todo es mejor", y es que ella siempre ha sido una persona muy familiar a la que le encanta poder destinar parte de su tiempo a estar con ellos.

Además, al marcharse pudimos ver el 'look' playero que ha decidido llevar y que está compuesto por un vestido corto naranja con las mangas de color granate y cuyo centro de la prenda está adornada con un gran estampado de una flor. Un atuendo que completó con un bolso grande blanco de playa y una toalla en tonos grises. Sin duda, parece que la artista está aprovechando al máximo sus días de descanso antes de tener que volver a retomar su trabajo.

