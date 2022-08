Anabel Pantoja opina sobre la relación de Omar Sánchez y Raquel Lozano

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han vuelto inseparables desde que se han reencontrado en España tras su paso por 'Supervivientes'. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio están recorriendo España, disfrutando de la gastronomía local y también de los conciertos, como al que acudieron con Tania y Alejandro. Después de una noche de bailes y risas les ha tocado reponer fuerza y lo han hecho en un chiringuito. Allí, Kike Calleja los ha "pillado" in fraganti y han conectado en directo con 'Sálvame'. Además de hablar de su vuelta a la rutina, de cómo está viviendo su nuevo noviazgo, Anabel Pantoja ha opinado sobre la relación de Omar Sánchez y Raquel Lozano.

Todo ha comenzado con Kike Calleja como una charla entre amigos, en la que poco a poco se han ido metiendo más los colaboradores de 'Sálvame' extrayendo una jugosa información sobre cómo afronta Anabel la relación de su exmarido y qué opina de la ex concursante de 'Gran Hermano'. Lo primero que ha hecho la colaboradora de televisión es darle un gran abrazo a Kike Calleja, al que le ha dado la enhorabuena por su boda.

Instagram

Yulen Pereira también ha hablado con él en directo y se ha mostrado muy contento por estar disfrutando de una comilona con sus amigos- entre ellos el ganador de 'Supervivientes' y su novia. SÍ, es así como llama a Anabel. Al ver lo que estaba disfrutando su chico de la comida no ha podido evitar confesar que era la primera vez que Yulen comía en un "chiringuito y está superfeliz".

Sus compañeros de 'Sálvame' han querido saber cómo se encuentra tras su largo paso por 'Supervivientes'. Momento en el que Anabel explicó que se encuentra fenomenal, aunque todavía se está adaptando a su "nueva vida". "Estoy muy bien, adaptándome todavía. No duermo nada, he estado con mi familia”, ha explicado la colaboradora al hablar en la intimidad con Kike Calleja.

Al hablar del clan Pantoja, Anabel ha despejado la duda de su si Isabel Pantoja ha dado el visto bueno a su relación con Yulen: "Lo único que quiere es que esté bien y feliz. Mi familia siempre se ha mantenido al margen de mi vida". Aunque se ha mostrado cansada por escuchar este tipo de preguntas: ¿Durante cuánto tiempo se me va a preguntar si es verdadero esto?”. La sobrina de Isabel Pantoja habla sobre cómo lo están viviendo ellos: "Me dio un consejo Jorge cuando salí, no le doy importancia a lo que no lo tiene. No le hecho cuentas, me quedo con lo que estoy viviendo", explica.

Omar Sánchez y Raquel Lozano

Anabel se ha mostrado muy contenta con la relación de Raquel Lozano y Omar Sánchez: "Me parece estupendo que las personas se conozcan, quiero lo mejor para la gente que quiero”. Asegura que su exmarido sí se lo había contado que está conociendo a la exconcursante de 'Gran Hermano'. Por ello, Anabel no ha dudado en dar su opinión sobre Raquel: "Ella me cae muy bien, es muy buena chica”, termina. Después de su lacrimógeno reencuentro con Omar Sánchez, Anabel parece estar más tranquila sobre uno de sus mayores temores tras su regresado de Honduras, cómo ha vivido su exmarido su flechazo con Yulen.

