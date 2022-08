Tamara Gorro está dispuesta a superar todo lo que se propone. Y lo está consiguiendo. La empresaria lucha desde hace años contra una depresión de la que poco a poco y con mucha ayuda y terapia, se va recuperando; 'retó' a las segundas oportunidades tras reconciliarse con su marido, Ezequiel Garay, y ahora la pareja vive una segunda luna de miel; y otra de las cosas que se ha propuesto es dejar un vicio contra el que lleva años luchando: el tabaco. Y también va por buen camino.

El pasado 28 de julio, la influencer recibió la peor de las noticias, Valeria, la niña a la que ella llamaba "princesa" y la que consideraba su sobrina, falleció a los 9 años tras años de lucha contra una larga enfermedad. Un duro golpe que le ha hecho reflexionar sobre la vida. "A vivir cada segundo que ya sabéis que es irrepetible (...). Hay luces y sombras en el camino, que vienen y van, eso lo sabemos todos. Pero… que cada instante vivido ya no se recupera. ¿Lo sabemos? Vivamos", reflexionaba en sus redes sociales. Dos días después de la muerte de la pequeña, Tamara Gorro dejó de fumar y lleva ya más de 10 días sin hacerlo. La escritora ha compartido un Stories con el calendario de los días que lleva sin volver a caer en este vicio: "Orgullosa de mí, gracias a ti", junto al hashtag que usa para dirigirse a su 'princesa': "#👑".

Stories

No es la primera vez que Tamara Gorro intenta dejar de fumar. En 2020, la escritora e influencer pidió ayuda a sus seguidores para dejar este vicio. "Es la primera vez que quiero dejar de fumar de verdad, no quiero el tabaco. No sé por qué, pero me he encontrado con ese problema, no puedo dejarlo así como así (...). Ya probé la hipnosis en su día y nada (...) ¿Alguien me puede ayudar? Quiero dejar de fumar y tengo un serio problema, pero soy consciente", publicó entonces. Aunque el camino no será fácil, en esta ocasión Tamara cuenta con una 'aliada' muy especial: su querida 'princesa'.

